أخبار مصر | نصائح وتوصيات مهمة للوقاية من فيروس كورونا خلال عيد الأضحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نصائح وتوصيات مهمة للوقاية من فيروس كورونا خلال عيد الأضحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب موعد عيد الأضحي المبارك، وتزداد المخاوف بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووجهت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة عدة نصائح هامة للوقاية من الفيروس خلال فترة العيد.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز تلك النصائح الهامة خلال فترة عيد الأضحي المبارك تجنبا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد:

إرشادات وقائية وفق للمنظمة الصحة العالمية خلال عيد الاضحي المبارك:

1_ نصحت منظمة الصحة العالمية بضرورة منع التجمعات المرتبطة بأنشطة العيد، مثل الأسواق، والمحلات التجارية.

2- نوهت منظمة الصحة العالمية، على عدم حضور التجمعات لاسيما الأفراد البالغين من العمر 60 عامًا أو أكثر، والأشخاص، الذين يعانوا من أمراض المزمنة كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وذلك لضعف مناعة الجسم لديهم.

3- شجعت منظمة الصحة العالمية على استخدام التكنولوجيا للتهنئة، للتخفيف من انتقال العدوى.

4- حذرت المنظمة الأشخاص الذين يشعرون بتوعك أو لديهم أي أعراض لفيروس كورونا من الخروج، لتجنب حضور الأحداث، واتباع الإرشادات الصحية اللازمة.

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5- وعن الصلاة شددت المنظمة على إقامة الصلاة بإعداد محدودة واتباع إرشادات التهوية بجانب تنظيم الأشخاص الذين يدخلون ويحضرون ويغادرون أماكن العبادة.

6- أوصت المنظمة بضرورة اتباع إرشادات النظافة مثل غسل اليدين بشكل كاف بالصابون والماء، والتعقيم بالكحول، وتوافر مناديل الورقية ووضع صناديق القمامة، مع أغطية مغلقة، مع ضمان التخلص الآمن من النفايات، كما أوصت على استخدام سجادة الصلاة الشخصية اثناء الصلاة

7-وأكدت المنظمة على ضرورة استخدام المنظفات والمطهرات في تنظيف المباني والأسطح مثل مقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة، ودرابزين السلالم.

8- وأوضحت المنظمة علي اتباع إجراء فحوصات بيطرية كافية للماشية للتخفيف من الأمراض الحيوانية المنشأ والعدوى الأخرى، وشراء الحيوانات من خلال إجراء رسمي موثوق.

9- يجب صيانة منشآت ومعدات الذبح بشكل صحيح والحفاظ على نظافتها قبل الذبح، والتأكد من أن موظفي المنشأة يمارسون الإبعاد الجسدي، ونظافة اليدين، واستخدام تدابير وقائية مناسبة أثناء ذبح الحيوانات.

إرشادات منظمة الصحة المصرية خلال عيد الأضحي المبارك:

ووجه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، عدة النصائح للمواطنين خلال عيد الأضحي المبارك ومنها انتقال العدوى عبر لحوم الأضاحي، فنصح بأهمية غسل اللحوم جيدًا بالماء الجاري، على أن يتم غليها على النار عند درجة حرارة تتعدى الـ 100 درجة مئوية، لتطهيرها من الفيروسات والفطريات العالقة بها.

ونصح المواطنين بضرورة الالتزام بعدد من الإرشادات الوقائية خلال أيام عيد الأضحى، والتي تتمثل في تجنب التقارب الجسدي والتجمعات الكبيرة وارتداء الكمامة الطبية قبل الخروج من المنزل وعدم مصافحة الآخرين بالأيدي، وفي حال حدوث ذلك، يجب غسل اليدين جيدًا بالماء الجاري والصابون.

كما نصح التواجد في أماكن جيدة التهوية، وتطهير الأسطح جيدًا عقب ملامسة أي شخص لها، وترك الأحذية خارج المنزل أو في مكان مخصص لها عند مدخل البيت، وتهوية المنزل بصورة متكررة.