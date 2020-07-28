أخبار مصر | السكة الحديد تعلن غرامات جديدة على الركاب المخالفين.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر السكة الحديد تعلن غرامات جديدة على الركاب المخالفين.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، انه حرصا على سلامة جمهور الركاب تم تفعيل العقوبات الآتية:

• غرامة وقدرها (200) مائتين جنيه عقوبة العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط.

• غرامة وقدرها (200) مائتين جنيه، عقوبة لحمل أي مواد قابلة للإشتعال.

•غرامة وقدرها (50) خمسون جنيها، عقوبة النزول أو الصعود من والى القطارات أثناء مسيرها أو من الأماكن الغير مخصصة لذلك.

• غرامة وقدرها (70) خمسون جنيها، عقوبة التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء الرحلة أو أثناء توقفها.

•غرامة وقدرها (70) خمسون جنيها عقوبة الإنتقال بين الأرصفة من الأماكن المخصصة لذلك ( الأنفاق الكباري).

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كما نوهت الهيئة بضرورة تنفيذ ما يلي: