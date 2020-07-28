أخبار مصر | "العلوم الصحية" تبحث سبل التعاون المشترك مع "طب أسنان" الأزهر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "العلوم الصحية" تبحث سبل التعاون المشترك مع "طب أسنان" الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ناقش وفد من نقابة العلوم الصحية، برئاسة النقيب العام، أحمد السيد الدبيكي، اليوم الثلاثاء، عدد من قضايا التعاون المشترك، مع الأستاذ الدكتور تامر حمزة، عميد كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وعدد من قيادات الكلية، وخاصة في مجال تركيبات الأسنان، التي يعمل بها خريجي العلوم الصحية شعبة تركيبات الأسنان، وذلك بمقر كلية طب الأسنان بالجامعة في القاهرة.
وحضر اللقاء من نقابة العلوم الصحية، جمال حبحوب، نائب النقيب العام، ومحمد يحي عضو مجلس إدارة النقابة نقيب الإسكندرية، ومحمد عبدالرحمن نقيب القاهرة، ومحمد كرم أمين عام نقابة العلوم الصحية بالقاهرة، ومن الكلية الأستاذ الدكتور أسامة مدني أستاذ طب الفم والأسنان وكيل كلية طب الأسنان لشؤون التعليم والطلاب بجامعة الأزهر.
وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، إن اللقاء ناقش إمكانية فتح كلية لصناعة تركيبات الأسنان داخل جامعة الأزهر بالقاهرة، تمكن الدارسين من تأصيل وترسيخ أسس تلك الصناعة في مصر، وتنميتها بشكل علمي وفني، ينتج عنه اكتفاء ذاتي لمصر من احتياجات السوق المحلي، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وخلق كوادر بشرية قادرة على تحمل عبء تلك الرسالة السامية، منتهجة طريق العلم والتكنولوجيا لخلق منتج عالى الجودة، تتوافر فيه المواصفات القياسية العالمية.
واستطرد: وفي حالة تعثر استحداث كلية في هذا التخصص، فيكفي استحداث معهد تكون مدة دراسته 4 سنوات، في ذات التخصص، ويمنح درجة البكالوريوس في التخصص، على أن يلتحق به الطلبة بعد مرحلة الثانوية العامة والأزهرية، والحاصلين على التقدير المطلوب للالتحاق بالمعهد، وكذا يلتحق به خريجي المعاهد الفنية الصحية شعبة تركيبات صناعة الأسنان.
ومن المقرر أن تشارك النقابة في إعداد دراسة الجدوى، ومقترح المناهج، مع كلية طب أسنان جامعة الأزهر، لتفعيل التعاون والتكامل العلمي في هذا المجال.
من ناحيته، أبدى أ.د. تامر حمزة، عميد كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، ترحيبه بالمقترح، وعلى عقد لقاءات مستقبلية لبحث تفاصيل المقترح، وتنفيذه، مع الاستعانة بعميدة كلية طب أسنان بنات جامعة الأزهر، لدراسة إمكانية استحداث نفس الكلية أو المعهد للفتيات.
تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.