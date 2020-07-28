أخبار مصر | سيارة بميكروفون للتنويه بعدم الذبح في الشوارع بأحياء المنطقة الجنوبية للعاصمة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سيارة بميكروفون للتنويه بعدم الذبح في الشوارع بأحياء المنطقة الجنوبية للعاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا، ضم رؤساء احياء المنطقة الجنوبيه ورئيس هيئة النظافه بالقاهرة الكبرى ورئيس شركة الصرف الصحي، لمناقشة استعدادات المنقطة الجنوبية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجهت نائب محافظ القاهرة، بضرورة إتخاذ جميع الاجراءات التي من شانها الحفاظ على صحة وسلامه المواطنين وتكثيف حملات النظافه والإشغالات وإعداد نبطشيات على مدار 24 ساعة من الإدارات المختصة والربط بين غرف عمليات الاحياء، وغرفة عمليات المنطقه الجنوبيه بشان اي جديد يطرأ والاخطار الفوري لكافه الوقائع والمتابعه لحين الانتهاء من اجازة عيد الأضحى.

وشددت على ضرورة التنسيق مع اقسام الشرطة وشرطة المرافق والمرور والقيام بحملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين، وضرورة التنسيق مع مديرية الشئون الصحية، للتاكد من جاهزية المستشفيات وتوافر الادويه والاطقم الطبية طوال ايام عيد الاضحى.

كما وجهت نائب المحافظ بتكثيف مرور على مسئولى المربعات، للتاكد من منع الذبح في الشوارع والحد من تلك الظاهرة والتوعية لمحلات الجزارة، وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع مسؤولى البيئة والطب البيطري، والتنسيق ايضا مع التموين والصحة والبيئة للقيام بحملات مشتركه وضبط الاسواق كل فيما يخصه.

وكلفت نائب محافظ القاهرة للمنقطة الجنوبية، رؤساء الاحياء ضرورة التنسيق والمتابعة الجاده، للتأكد من غلق الحدائق والمتنزهات والمراسي النيليه والتي غير مسرح بتشغيلها وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وشددت على هيئه النظافة بالاحياء بالتعاون مع شركات النظافة برفع القمامه والمخلفات أول بأول والتركيز على الطرق المؤديه الى محلات الجزارة والأسواق ومراجعة أعمال الإنارة أول بأول والمرور الدوري على المخابز.

ووجهت نائب المحافظ ايضا بتنظيم حملات بالاحياء الواقع بها مقابر ورفع ما بها من اشغالات فورا ومشاركة شرطة المرافق وتعيين خدمات لتسيير الحركة المرورية.

كما اقترحت نائب المحافظ، أن يقوم كل حي بتخصيص سيارة بالميكروفون والمرور بنطاق الحى للتنويه بعدم الذبح بالشوارع لتلافي انتشار العدوى، والتاكيد على ان المخالف سوف يتحمل غرامه ماليه جراء الذبح بالشارع وايضا عمل منشور للتوعية على الصفحات الرسميه ونشرها على أوسع نطاق.

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كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء العاصمة



في سياق منفصل، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء، مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملًا تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف للتأكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.

وشدد محافظ القاهرة على مسئولي الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون والتي تنتهي في 30 سبتمبر 2020، حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن من يرغب في التصالح طبقًا للقانون عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلب وطبقًا للحد الأقصى المذكور في الكتاب الدوري الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وأضاف محافظ القاهرة أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو إعلانه برفض الطلب حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقًا للقانون في المواعيد المحددة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات منهم 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية للبت في طلبات التصالح كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربعة لفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تسهيلًا على المواطنين ومراعاة للظروف الحالية تم إصدار قرار محافظ القاهرة رقم 3967 المنشور بالجريدة الرسمية في 7 يوليو 2020 بتخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المربع.

