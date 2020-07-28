أخبار مصر | مباحثاث مصرية برازيلية لزيادة التعاون في الطاقة والغاز الطبيعي والمنسوجات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مباحثاث مصرية برازيلية لزيادة التعاون في الطاقة والغاز الطبيعي والمنسوجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت الدكتورة ماهي حسن عبد اللطيف، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، اليوم الثلاثاء، كينيث دا نوبريجا، نائب وزير الخارجية البرازيلي لشئون الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا بمقر وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، للمشاورات السياسية بين مصر والبرازيل.

وتناولت عبد سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل على المستوين السياسي والاقتصادي، حيث بحث الجانبان سبل دفع التبادل التجاري وتشجيع حركة الاستثمار المتبادل، خاصةً وأن البرازيل تُعَد الشريك التجاري الأول لمصر في المنطقة اللاتينية.

وأكدت السفيرة تطلع مصر لزيادة وتيرة التعاون مع الجانب البرازيلي في شتى القطاعات لا سيما الطاقة والغاز الطبيعي والمنسوجات، فضلًا عن تنشيط السياحة والتبادل الثقافي والعلمي، مُشدِّدةً على أهمية استفادة الشركات البرازيلية من الفرص الاستثمارية والاقتصادية الهائلة المتاحة حاليًّا في مصر. كما تطرق الجانبان للجهود المبذولة لمكافحة فيروس "كورونا"، حيث تم التوافق على أهمية تضافر الجهود الدولية والتنسيق لتبادل الخبرات من أجل الحد من انتشار الفيروس، ومواجهة تداعياته المختلفة.

كما استعرض الطرفان الرؤى المتبادلة حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ وعلى رأسها قضيتا ليبيا وسد النهضة، فضلًا عن القضية الفلسطينية.

من ناحيته، أكد نائب وزير الخارجية البرازيلي حرص بلاده على تطوير وتعميق التعاون الثنائي مع مصر على كافة المستويات الثنائية، مُعرِبًا عن رغبة البرازيل في تعزيز التعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي ختام المشاورات، اتفق الوفدان المصري والبرازيلي على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق في شأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للطرفين، ويدفع بها قُدُمًا بالقدر الذي يتناسب وقدرات الدولتين الاقتصادية والسياسية، وثقلهما الإقليمي والدولي.