أخبار مصر | "صحة النواب" تشيد بتوجيهات الرئيس باستمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "صحة النواب" تشيد بتوجيهات الرئيس باستمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حرصا على صحة وسلامة المصريين ولعدم الحاجة إلى العودة للإغلاق مرة أخرى.

واتفق أبو العلا، مع ما أكد عليه الرئيس خلال افتتاح مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكي، بشأن أهمية ممارسة الرياضة، لزيادة مناعة الجسم، والتخلص من الوزن الزائد بسبب فترة الحظر والتزام المواطنين بالمنزل خلال الشهور الماضية.

وأكد النائب في بيان له، أن الرئيس خلال اللقاء كان حريصا على طمأنة المصريين بشأن أزمة سد النهضة وتأكيده على استمرار التفاوض والوصول لاتفاق يحقق مصالح مصر، قائلًا نتفق مع رؤية الرئيس في ضرورة زيادة الصادرات لتصل لنحو 100 مليار.جنيه خلال 3 سنوات

وأشار عضو مجلس النواب، إلى حرص السيسي على الإشادة بالعمالة ودورها في تحقيق النهضة الاقتصادية، وهو ما يؤكد الموقف الإنساني للرئيس وحرصه الدائم على إعطاء كل ذي حق حقه.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية بالروبيكي بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي فضلا عن حضور عدد من كبار رجال الدولة والمسئولين ولفيف من القيادات العسكرية والشرطية والإعلاميين.

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وأكد الرئيس خلال كلمته، أن هناك خطة لإحلال الغزل والنسيج خلال عامين، مؤكدا أن هناك خطة طموحة تتعلق بصناعة الغزل والنسيج.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وهي منطقة تابعة لمدينة بدر، تمتد من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وحتى طريق القاهرة السويس الصحراوي، فهي بعد آخر تجمعات القاهرة الجديدة وبالتحديد بين مدينة الشروق والمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان.

كان بجزئ منها مقلب قمامة حولها إلى بؤرة تلوث، ووفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم نقل الدباغين إلى منطقة الروبيكي من مصر القديمة، بعد تطوير المنطقة وجعلها منطقة صناعية جديدة لدباغة الجلود، بأسلوب يبقي عليها صديقة للبيئة.