أخبار مصر | سعفان يتابع مستحقات قتيلان صعقا بالكهرباء في الكويت

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سعفان يتابع مستحقات قتيلان صعقا بالكهرباء في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بدولة الكويت، مستحقات مصريان قتيلا صعقًا بالكهرباء، وذلك بناء على تعليمات محمد سعفان وزير القوى العاملة.

وأصدر "سعفان" تعليماته للتواصل التواصل مع جهة عملهما لحفظ حقوقهما العمالية، بالتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادثين من خلال التحقيقات التى تجرى حاليا، إنهاء إجراءات نقل الجثمانين للقاهرة، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، كشف فيه عن أن المتوفى الأول من مواليد 1968 نتيجة صعقة كهربائية في مشروع المطلاع الإسكاني، بانتقال رجال الأمن إلى موقع البلاغ تبين أنه في حالة غياب عن الوعي وتوقف قلب، وتمت إحالة الجثة إلى الطب الشرعي.



أما المصري الثاني فهو من مواليد 1990 ولقي مصرعه بسبب ماس كهربائي، وسجلت قضية قتل بالخطأ، وقال مصدر أمني: إنه توفي خلال قيامه بإجراء تمديدات كهربائية، حيث نقل بواسطة زملائه إلى مستشفى مبارك وتبين وفاته من جراء ماس كهربائي.