مصر | تجديد حبس 6 روسيين بتهمة التخابر والانضمام لجماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 6 روسيين بتهمة التخابر والانضمام لجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس 6 متهمين بينهم 5 شباب روسيي الجنسية، وفتاة روسية تدعى ذو الخمور كستروف 45 يوما على ذمة التحقيقات.

عقدت جلسة التجديد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم منها ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.

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