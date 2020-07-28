مصر | المشدد 15 سنة لأربع متهمين بانتحال صفة ضباط في الخليفة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المشدد 15 سنة لأربع متهمين بانتحال صفة ضباط في الخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحى اللبان، بمعاقبة 4 متهمين بانتحال صفة ضباط وسرقة 3 متهمين بالإكراه بدائرة قسم الخليفة، بالسجن المشدد 15 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صبحى اللبان، بعضوية المستشارين محمد حسنى العالم ودكتور محمد بركات وشريف محمد سلامة، وأمانة سر محمد جبر.

وأسندت النيابة للمتهمين " محمد. ع"، و"أحمد.م"، و"حمدى. أ"، و"إسراء.ع"، تهمة سرقة المنقولات والمبالغ المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجنى عليهم "ي.ز"، و" م.ي"،و "م.أ"، وذلك حال حيازة المتهم الأول والثانى لسلاح نارى، بأن استوقفوهم بزعم أنهم ضباط بمباحث الأموال العامة، واصطحبوهم لسيارة أجرة يستقلونها، وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة التدخل فى وظيفة من من الوظائف العمومية وهى رجال الضبط القضائي بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن بذلك.