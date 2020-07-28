مصر | رفض دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء وهبي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رفض دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء وهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة أسرة قصر النيل، اليوم، برفض الدعوى المٌقدمة من محمد وزيري، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تِلك الدعوى التي تقدم بها وزيري محاولًا إثبات الزواج أمام المحكمة بعد اتهامها له بسرقتها في العديد من الأموال والعقارات مؤخرًا.

وحضر اليوم لمقر المحكمة المُحامي الخاص بالفنانة هيفاء وهبي، ياسر قنطوش، والذي قال في تصريحات خاصة، أنه يتوجه بالشكر للفنانة الكبيرة، وإن إدعاءات وزيري اتهامات ليس لها أساس من الصحة، فيما وجه الشكر للمحكمة على دقتها في تحري الحقيقة.

وقامت منذ أيام نيابة الشيخ زايد بحبس محمد وزيري مدير، 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمتي خيانة الأمانة والاستيلاء على المال.

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واشتعلت الخلافات بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري، التي اتهمته مؤخرًا بسرقة ملايين الجنيهات وصلت إلى 63 مليون بحكم كونه مدير أعمالها

كان قد أقام الفنان والملحن محمد وزيري دعوى قضائية لإثبات زواجه من الفنانة هيفا وهبي. وأقيمت دعوى إثبات الزواج في نيابة قصر النيل يوم 16 أيار، وتحددت أولى جلساتها يوم 2 حزبران المقبل.

كان المستشار ياسر قنطوش وكيل الفنانة هيفا وهبي، قد قدم بلاغًا ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، الذي أشيع ارتباطها به، بسبب استيلائه على أموال من الشركات المنتجة التي تتعاقد عليها الفنانة في مصر.

وأوضحت هيفا في شكواها أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمالها في مصر، ويتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، وكان يتولي تسلّم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين ويتولى إيداعها البنك في حسابها، إلا أنه استغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية وسحب مبالغ مالية من حسابها المودع ببنك الإمارات دبي الوطني، وأودع تلك المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية.