شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعلن ضبط «طالب تليجرام»: أدار مجموعة لنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسؤول عن مجموعة مسماة (شاومينج بيغشش الثانوية العامة) عبر تطبيق المحادثات «تيليجرام» بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة مادة (اللغة الأجنبية الثانية) أثناء انعقاد اللجان. أسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات وإجراء التحريات السرية أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب- مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية). عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام)، ومديرية أمن الدقهلية تم إستهدافه وضبطه بمحيط محل إقامته، وعثر بحوزته على (هاتف محمول المستخدم في إرتكاب الواقعة)، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المُشار إليها كما تبين قيامه بالإشتراك في عدة قنوات ومجموعات تستخدم في نشر صور وأسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة، ووجود محادثات بينه وبين أشخاص آخرين تتضمن نشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى «2019 – 2020» أثناء إنعقاد لجان الامتحان، وبمواجهة المتهم المذكور إعترف بقيامه بنشر أسئلة وأجوبه الثانوية العامة بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,482

تعافي 34,838

وفيات 4,652

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية» تعلن ضبط «طالب تليجرام»: أدار مجموعة لنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.