شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس حار الأربعاء.. والرطوبة بالوجه البحري والقاهرة تصل لـ (80 – 35) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأربعاء، طقس حار رطب على القاهرة، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد. وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحياناً. والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال وجنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب الصعيد، نشطة على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى. وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية. وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحري ( 80 – 35 )، السواحل الشمالية ( 85 – 50 )، شمال الصعيد ( 65– 25 )، وجنوب الصعيد (45 – 18). وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «36 – 25»، الإسكندرية «31 – 25»، قنا «44- 28»، الأقصر «46– 29»، أسوان «46 – 29».