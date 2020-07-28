شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يقرر إطلاق اسم طبيب الغلابة محمد مشالي على أحد شوارع طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مصدر مسؤول داخل ديوان عام محافظة الغربية أن المحافظ الدكتور طارق رحمى قرر إطلاق اسم الدكتور محمد المنسى على أحد شوارع طنطا تكريما له وتخليدا لذكراه على كل قدمه للإنسانية

وأضاف أن المحافظ يفاضل بين عدد من الشوارع لإطلاق اسم طبيب الغلابة عليها.

ونعى محافظ الغربية نيابة عن أهالي محافظة الغربية بخالص الحزن والاسي طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي والذي وافته المنية امس، والذي أفنى عمره لخدمة اهالي المحافظة، سائلا المولي عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذوية الصبر والسلوان.