شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، رسميا بالتنبيه على مسؤولي إدارات التعليم الخاص والتوجيه المالي والاداري والإحصاء بالإدارات التعليمية التابعة بالتنسيق معا لتسجيل البيانات المطلوبة بشأن مصروفات المدارس الخاصة بكافة أنواعها على قاعدة البيانات المركزية بالوزارة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة، أن يتم طباعة كشوف مصروفات المدارس الخاصة والدولية بقسم الإحصاء بالإدارة التعليمية، ويتم تسليم التعليم الخاص بالإدارة لاستيفاء بيان المصروفات ورقيا (مصروفات أنشطة) لكل صف دراسي بالمدارس الخاصة، ويراعي أن يكون البيان مشتملا على جميع المدارس الخاصة التابعة للإدارة التعليمية. وأكدت الوزارة على أن يتم مراجعة كشوف مصروفات المدارس الخاصة بالتوجيه المالي والإداري بالإدارة، ويتم استيفاء التوقيعات بالكشوف بعد استشفاء بيان المصروفات وختمها بشعار الجمهورية، ويتم تسليم الكشوف لقسم الإحصاء لتسجيل بيان المصروفات إلكترونيا، ويتم طباعة الكشوف الإلكترونية لمراجعتها واعتمادها من الإدارة التعليمية.

وطالبت الوزارة برفع تقارير المراجعة والاعتماد للعرض على مديري المديريات التعليمية، ويتم إرسال نسخة معتمدة على البريد الالكتروني لمكتب رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات. وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يتم الانتهاء من كل ما سبق في موعد أقصاه 15 أغسطس 2020 للعرض على الوزير، والتنبيه بمراعاة الدقة المتناهية في تسجيل البيانات، مع التأكيد على إحالة من يخالف ذلك للمساءلة القانونية.