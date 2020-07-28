شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام رأس ماشية مصابة بالسل قبل تداولها بالأسواق في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، عن إعدام إحدى رؤوس الماشية المريضة بالسل وتزن 400 كجم، قبل بيعها وتداولها بالأسواق، جاء ذلك من خلال متابعة الوحدة المحلية الميدانية على محال الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين والجهات المعنية، وضمن الحملات التي تشنها أجهزة المحافظة استعداداً لعيد الاضحي المبارك.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة الأسواق وأماكن عرض اللحوم، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خلال فترة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

من جانبه، أوضح اللواء ا.ح أحمد السايس، رئيس المركز، أنه بعد إتمام عملية الضبط والتأكد من أنها غير صالحة للاستهلاك، تقرر تشكيل لجنة لإعدامها بمعرفة مديرية الطب البيطري بمجزر المركز، مشيراً إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في تنظيم الحملات الميدانية على الأسواق، لرصد المخالفات والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأكد دكتور محمد عثمان، مدير الطب البيطري، أن الحملات الرقابية مستمرة، للحد من ترويج السلع مجهولة المصدر، وتأمين الأغذية للمواطنين، وللوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والقضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.