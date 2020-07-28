شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير الامتحانات التحريرية للدور الأول للدبلومات الفنية (3 سنوات و5 سنوات)، والتي انطلقت، السبت الماضى وتستمر حتى 13 أغسطس المقبل، في ظل إجراءات مكثفة نظرا للظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سبقتها الامتحانات العملية والمعملية على مدار 17 يوما والتي كانت قد بدأت يوم 27 يونيو الماضى واختتمت 20 يوليو الجاري، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامنتحانات 25 ألف طالباً وطالبة موزعين على 115 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

واطمأن «غنيم» من خلال تواصله مع وكيلة وزارة التعليم، سهام يوسف، التي تفقدت، صباح اليوم، عددًا من لجان الامتحانات ببعض المدارس الفنية بمدينة الفشن، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج للجان، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل الصحيح، بجانب ارتداء واقيات الوجه والحذاء، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية على مقرات اللجان بالإدارات التعليمية السبع، والتشديد على تطبيق كافة الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، وتعميم تلك التوجيهات على كل اللجان، مع متابعة تنفيذها ورصد أية مخالفات أولاً بأول لسرعة تلافيها، مشيرا إلى تعليماته للتأمين الصحي ومديرية الصحة بتوفير المتطلبات الصحية اللازمة والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بلجان الامتحانات، والمتابعة على مدار الساعة للجان، وآلية التواصل مع الجهات المعنية في حالة المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.

وكيلة وزارة التعليم، سهام يوسف، تتفقد عددًا من لجان الامتحانات ببعض المدارس الفنية بمدينة الفشن

وكيلة وزارة التعليم، سهام يوسف، تتفقد عددًا من لجان الامتحانات ببعض المدارس الفنية بمدينة الفشن

فيما أوضحت سهام يوسف، وكيلة الوزارة، أنه خلال زيارتها، اليوم، لبعض اللجان، تم التأكد من تطبيق الإجراءات التي أقرتها الوزارة من حيث الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية وتعقيم مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين، وتوزيع كمامة قطنية، وواقيات للوجه والأحذية، وتوافر الكميات الكافية من المطهرات لكل طالب، علاوة على توزيع نفس المستلزمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلى قفاز لكل يوم عمل، فضلا عن التأكيد على عدم حمل الطلاب للتليفونات المحمولة نهائيًا أثناء تأدية الامتحان.

وأشارت وكيلة الوزارة إلى أنه من المقرر أن يقوم الطلاب، اليوم، بتسليم كراسات الإجابات الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية والتي تم تسليمها لهم مع ورقة الأسئلة عقب انتهاء امتحان مادة اللغة العربية، السبت الماضي، للإجابة عليها بالمنزل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الوزارة وموافقتها على أداء طلاب الدبلومات الفنية لامتحان التربية الدينية بالمنازل.

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