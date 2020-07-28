شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. محافظ الغربية يعتمد حركة تنقلات لنواب رؤساء المدن والأحياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات لنواب رؤساء المدن والأحياء وتجديد تعيين حاليين منهم في أماكنهم، بهدف رفع مستوى الأداء وتنشيط العمل بما يتناسب في متطلبات المرحلة.

وتضمنت الحركة، إبراهيم فايد ووليد الحلونى وأحمد عبدالحميد نواب لرئيس مجلس مدينة طنطا، وولاء عبدالغفار نائبا لرئيس حى أول طنطا، وجمال السيد والسيد المحلاوى وإسلام النجار نواب لرئيس حى ثان طنطا، وعبدالمجيد كامل وحمدى صديق ومجدى أبوالفتوح وممدوح النجار نواب لرئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى، ومحمد صلاح سكرتيرا عاما لمجلس مدينة المحلة، ولمياء خليفة نائب لرئيس حى ثان المحلة، وعبدالعزيز عجاج والسيد صقر نواب لرئيس مدينة سمنود.

كما شملت الحركة، سليمان أبوحسين وعلاء بهنسي وعادل سلامة نواب لرئيس مدينة كفرالزيات، وأبواليزيد حسن وعماد الشعراوى نواب لرئيس مدينة السنطة، ونصر غطاس وشرف شرف نواب لرئيس مدينة بسيون، وأحمد توفيق يوسف ويسرى عبده ومجاهد عنتر نواب لرئيس مدينة زفتى، وعلاء شلبى وهانى على نواب لرئيس مدينة قطور.