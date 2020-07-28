شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الاضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبدالهادى القصبى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال «القصبي» في نص برقية التهنئة: «يطيب لى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيده على سيادتكم وعلى شعب مصر بالخير واليمن والبركة وان يحفظكم ويحفظ مصر بكم ويحقق الخير لشعب مصر على يديكم وأن يعيد على سيادتكم هذه المناسبة الكريمة بوافر الصحة والعافية وعلى مصرنا العظيمة بمزيد من الخير والتقدم والرخاء».

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