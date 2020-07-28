شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية ينعي طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نيابة عن أهالي محافظة الغربية بخالص الحزن والاسي طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي والذي وافته المنية امس، والذي أفنى عمره لخدمة اهالي المحافظة، سائلا المولي عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذوية الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 92,482

تعافي 34,838

وفيات 4,652

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