شكرا لقرائتكم خبر عن قبل العيد.. تعرف على قائمة أسعار صكوك الأضاحي وطرق الدفع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت وزارة الأوقاف، وعدد من الجمعيات الخيرية عن أسعار صكوك الأضاحي لهذا العام والتي تفاوت أسعارها بنسب بسيطة .

ويتراوح سعر صك الأضحية للحم البلدي بين 3100 و3300 جنيه، كما يتراوح سعر صحك الأضحية للحم المستورد بين 1900 جنيه و2550 جنيهًا، بحسب حجم العجل المستورد.

تعرف على قائمة صكوك الأضاحي لـ2020

صك الأضحية من وزارة الأوقاف

أوضحت الوزارة انه تم شراء أجود أنواع الماشية التي تتناسب مع الأضحية، ويصل قيمة صك الأضحية الواحد 1800 جنيه .

وأشارت الوزارة إلى أنه للمشاركة في المشروع اتصل أو أرسل رسالة (طلب صك) عبر “الواتس آب” على أي من الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258)، متضمنة: (الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك).

يمكن للراغبين في شراء صك الأضحية أن يسجل بعض البيانات على الرابط التالي:

http://ar.awkafonline.com/?page_id=77220

أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحي الأوقاف التالية: (جميع مديريات الأوقاف – البنك المركزي المصري – بنك مصر – البنك الأهلي المصري – البنك الزراعي المصري – البريد المصري – فوري) .

يمكن إرسال صك التبرع بالأضحية، من خلال البنك المركزي المصري، على رقم حساب 2 22222 450 9، يمكن استقبال صكوك الأضاحي من خلال بنك مصر، على رقم حساب 1400001009999999 .

أو من خلال البنك الأهلي المصري على رقم حساب 0013070465285400014، ومن خلاله يتم استقبال صكوك الأضاحي، وأيضا يمكن استقبال صكوك الأضاحي والتبرع بها من خلال البنك الزراعي المصري، على رقم حساب 919002000155711006.

من خلال البريد المصري، يمكن أيضا إرسال التبرعات بصكوك الأضاحي، للتبرع بها للفقراء والمحتاجين، على رقم حساب 0163600034039818.

صك الأضحية من مصر الخير:

أعلنت أن صك الأضحية بها يبلغ قيمته 3500 جنيه، تتضمن 27 كيلو لحم بلدي صافي من مؤسسة مصر الخير.

يمكنك التضحية بالصك من خلال أقرب فرع من فروع مؤسسة مصر الخير.

يجب الاتصال بـ 16140 لطلب نصيبك من الصك (9 كيلو لحم بلدي) من داخل مصر فقط خلال ٧٢ ساعة من التضحية بالصك.

يمكن للمتبرع استلام نصيبه من الصك بدءا من رابع أيام عيد الأضحى من خلال أقرب فرع من فروع مؤسسة مصر الخير أو من خلال التوصيل المنزلي.

آخر ميعاد للتضحية بالصك يوم وقفة عرفات الساعة الرابعة عصرا من داخل وخارج مصر.

صك الأضحية من بنك الطعام:

-الصك البلدي 3300 جنيه

-الصك المستورد 1900 جنيه

- لحوم صدقات (3 كيلو) 200 جنيه

كيفية استلام نصيب المتبرع من اللحوم :

يقوم المتبرع بالصك البلدي بالتواصل مع بنك الطعام المصري من خلال الاتصال ب 16060 لتحديد موعد إستلام ال9 كيلو من الأضحية الخاصة به.

(التوصيل خاص بمحافظتى القاهرة والاسكندرية فقط، غير ذلك يتم التسليم بالمقر الخاص ببنك الطعام المصرى)

كيفية التبرع:

المقر الرئيسي لبنك الطعام المصري «قطعة 44 التجمع الثالث- بجوار مستشفى القاهرة الجديدة» أو في جمعية بيت الحمد: 4 ميدان النافورة – المقطم

حساب موحد بجميع البنوك على رقم 888777

من خلال مواقع بنك الطعام المصري التسويقية في المراكز التجارية والنوادي: سيتي ستارز- نادي هليوبوليس الرياضي- نادي الجزيرة الرياضي- سيتي سكوير الرحاب- هايبر وان الشيخ زايد- داندي مول- مول العرب – كايرو فيستيفال سيتي – مول طنطا

للتحصيل من المنازل: إتصل بـ16060

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من خلال:

منافذ فوري، منافذ مصارى- أمان – بي، خدمة فودافون كاش، تطبيق Jumia Pay

للتبرع من خارج مصر: من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الطعام المصري www.egyptianfoodbank.com

أو من خلال التحويلات البنكية بإستخدام أكواد التحويل الخاصة بكل بنك.

يمكن التبرع من خلال الفيزا كارد أو الماستر كارد الخاصة بأى بنك من البنوك المصرية المختلفة ولا يشترط أن تكون لصالح أي من هذه البنوك الثلاثة.

صك الأضحية من جمعية الاورمان:

سعر صك الأضحية إلى 2550 جنيهًا للعجل المستورد الكببير، سعر صك الأضحية إلى 1950 جنيهًا للعجل المستورد الصغير.

وتسمح الجمعية بتقسيط قيمة الصك:

- الصك البلدي (1000 جنيه مقدم، و420 جنيهًا شهريا لمدة 5 شهور)، ويبلغ النصيب الشرعي للفرد 9 كيلوات جرام.

- الصك المستورد الكبير( 750 جنيهًا مقدم، و360 جنيهًا شهريًا لمدة 5 شهور) ويبلغ النصيب الشرعي للفرد 12 كيلو جرام.

- الصك المستورد الصغير ( 750 جنيهًا مقدم، و240 جنيهًا شهريا لمدة 5 شهور) ويبلغ النصيب الشرعي للفرد 9 كيلوات جرام.

ويمكن شراء الصك لجمعية الأورمان من خلال خدمات: فوري، أو مصاري، أو ممكن أو سداد أو ضامن أو أمان أو خدماتي، أو BEE أو من خلال جميع البنوك باسم جمعية الأورمان، أو عن طريق رقم المؤسسة.

صك الأضحية من جمعية رسالة للأعمال الخيرية:

صك الأضحية يصل لـ1/7 العجل بقيمة 1850 جنيهاً.

التبرع على حساب 19450 في كل البنوك المصرية أو زور اقرب من فروع جمعية رسالة.

أو من خلال منافذ فوري، محافظ بنكية، atm، أو عن طريق فودافون كاش من خلال رقم *9#، أو من خلال رسالة على رقم 9598.

صك الأضحية من جمعية الدكتور مصطفى محمود:

سعر صك الخِرافب 2650 جنيه 40 كيلو

سعر صك الخراف 3550 جنيه 50 كيلو

سعر الصك من العجول 3000 جنيه وصافي 32 كيلو لحمة.

سعر العجل كامل 21000 جنيه 400

سعر الصك من العجول 3500 جنيه

سعر العجل كامل 24500 470 كيلو

أسهم لحوم صدقات بـ 100 جنيه و200 جنيه.

لحوم الأضاحي والصدقات لحوم بلدي وتُذبح وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم الذبح في ايام التشريق ويمكنك استلام نصيبك من الاضحية للعجول أول يوم العيد

وللخراف ثاني ايام العيد.

يمكن طلب صك الاضحية وانت مكانك من خلال الموقع الالكتروني

https://mostafamahmoudmosque.com/sacrificeDonateWithCIB/

أول الاتصال برقم 16089 لوصول المندوب للمنزل أو من خلال خدمة فوري.