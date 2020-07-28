شكرا لقرائتكم خبر عن حملات رقابية على محال الجزارة فى الاسكندرية .. وتغريم محل لحوم 3150 جنيهاً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية بالاشتراك مع أطقم الرقابة التموينية اليوم الثلاثاء حملات تموينية مفاجئة على أسواق ومحلات عرض اللحوم وذلك قبل عيد الأضحى بأيام لضبط المنظومة .

وقال سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية أن الهدف من الحملات الرقابية إحكام الرقابة والتفتيش على أسواق اللحوم المعروضة بالأسواق سواء الطازجة أو المجمدة والمصنعة في رسالة قوية للمواطن السكندري للاطمئنان على اللحوم المعروضة أثناء استقبال عيد الأضحى المبارك كذلك رسالة إلى كل من تسول له نفسه بالتلاعب بمقدرات المواطنين.

وأضاف أن الحملة انطلقت من سوق راتب للحوم ومتفرعاته المتعددة وثلاجات اللحوم بالسكة الجديدة وسوق الجمعة وكوم الناضورة والتفتيش على جميع محلات اللحوم الطازجة وكذلك محلات وثلاجات اللحوم المجمدة ومصانع البسطرمة وثلاجات الجبن برفقة رئيس حى الجمرك وفريق العمل المعاون له حيث تم التفتيش على رخص المحلات والثلاجات وقد تم فحص اللحوم المعروضة والكشف الظاهري عليها وكذلك المرور على أسواق الخضر والفاكهة والتأكد من الإعلان على الأسعار والشهادات الصحية.

وأشار إلى أن تم خلال الحملة تحرير محضر حيازة لحوم مجمدة كمية 100 كجم لحوم برازيلى داخل محل جزارة طازجة غش تجارى ومحضر حيازة 90 كجم لحوم مجمدة بدون بيانات مجهولة المصدر و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار اللحوم داخل محلات جزارة ومحضر عدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش لحركة الثلاجة داخل إحدى الثلاجات و6 محاضر لمحلات جزارة وطيور لعدم وجود شهادات صحية و5 محاضر لمحلات جزارة وطيور لعدم توافر الاشتراطات الصحية كما تم سحب 9 عينات مختلفة لحوم مفروم وكبدة وسجق وجبن مفروم وتحرير محضر حيازة 210 كجم لحم بقرى داخل أحد الثلاجات ذبح خارج المجازر ومحضر ضبط 17 كجم قطع لحوم بتلو مجمدة داخل أحد الثلاجات منتهية الصلاحية ومحضر ضبط 12 كجم كلاوى منتهية الصلاحية داخل محل بيع سقط ضأن وبقرى ومحضر ضبط 432 كجم سبيط غير منظف مستورد غير صالح للاستهلاك الادمى وغير مدون عليه بيانات داخل أحد الثلاجات و3 محاضر 43 كجم لحم ضأن ذبح خارج المجازر .

وأوضح أنه تم تحرير مخالفة فورية قدرها 3150 جنيها لأحد محلات الجزارة إشغال طريق مخالف للقرار 511 للمحافظ اللواء محمد الشريف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

محال الجزارة

محال الجزارة

محال الجزارة

محال الجزارة

محال الجزارة

محال الجزارة

محال الجزارة

محال الجزارة

محال الجزارة

محال الجزارة

محال الجزارة