شكرا لقرائتكم خبر عن القبض علي تشكيل عصابي بتهمة سرقة 10 شقق في جمصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث الدقهلية، اليوم، من كشف لغز سرقة عدة شقق بمصيف جمصه حيث سرقها تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق بأسلوب كسر الأبواب .

تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد عبدالحميد مأمور قسم شرطة جمصه، بتعدد البلاغات عن سرقة عدد من الشقق بأسلوب كسر المنازل بمصيف جمصه أثناء غياب أصحابها .

وشكل اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية فريق بحث برئاسته لكشف لغز تعدد السرقات وتوصل فريق البحث إلى تكوين 4 أشخاص مقيمين بمحافظتي الغربية والدقهلية تشكيل عصابي فيما بينهم لسرقة الشقق والمساكن «بأسلوب كسر الأبواب» وتبين إن اثنين منهم لهم كارت معلومات جنائية .

وبتقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم في سرقات المساكن، وقيامهم بارتكاب عدد 10 وقائع سرقة شقق بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة جمصه مستغلين غياب أصحابهم .

وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، عبارة عن «11 تليفزيون، عدد 10 غسالات- 13 مروحة- بوتاجاز- ثلاجة- 16 أسطوانة بوتاجاز- عدد 2 مطبخ خشبي بمحتوياتهما»

تحر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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