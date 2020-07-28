شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يكرم حفظة القرآن الكريم من طلاب المدارس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حفظة القرآن الكريم من طلاب المدارس بجميع مراحلها ابتدائي واعدادي وثانوي بمبني المحافظة بحضور ونائبى المحافظ الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية واشرف على تنظيم الحفل وتقديم الهدايا العلاقات العامه بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة محمد حسن جاد واستهل الحفل بأيات من الذكر الحكيم وبعض الفقرات الفنية قدمها طلاب المدارس وتم ختام الحفل بتكريم الطلاب حفظة القرآن الكريم والتقاط الصور التذكارية مع محافظ القليوبية ووكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية. تكريم حفظة القران الكريم بتعليم القليوبية تكريم حفظة القران الكريم بتعليم القليوبية تكريم حفظة القران الكريم بتعليم القليوبية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 92,482

تعافي 34,838

وفيات 4,652

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