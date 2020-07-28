شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على مدينتي حلايب وشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذّر مركز عمليات محافظة البحر الأحمر من تعرض مدينتي حلايب وشلاتين جنوب المحافظة لطقس سئ وأمطار متوسطة وغزيرة.

وقال مركز عمليات البحر الأحمر في بيان له، أنه تلقي إشارة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدينتي حلايب وشلاتين مع احتمالية سقوط أمطار متوسطة وغزيرة، والتي قد تكون رعدية مع نشاط ملحوظ للرياح مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لمدة ٧٢ ساعة قادمة ابتداء من اليوم .

وأصدرت محافظة البحر الأحمر عدة توجيهات للحفاظ على سلامة المواطن وحماية المنشآت، والاستعداد التام بغرفة العمليات.

وفي ذات السياق حذرت الأجهزة الأمنية بالمحافظة قائدي المركبات من تجاوز السرعات المقررة، حفاظا على أرواحهم.