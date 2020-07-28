شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل ١٢٠ ألف طن بضائع وسلعاً استراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء،١٢٠ ألف طن بضائع وسلعا استراتيجية تضم ماشية وقمحا، فيما تم تصدير ٢٢ ألف طن لبيلغ إجمالي السلع المتداولة ١٤٢ ألف طن.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل، حيث تواجد بالميناء 66 سفينة، ووصلت 15 سفينة، وغادرت 13 أخرى، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 26 سفينة من بينهم سفن حاويات، وبضائع عامة، وصب سائل، وماشية يجري تفريغهم، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي سفينتان على متنهما 61 ألف طن قمح وفحم جار تفريغها، وتواجد بالمخطاف الخارجي 20 سفينة، وتم دخول وخروج 4971 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

من جانبه، أشار رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، إلى أن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 120 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 22 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 766 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1498 حاوية.

وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع، ووجه أيضاً ببذل أقصي جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، مشدداً على ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ألتي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.