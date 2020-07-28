شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لأعمال مقار البنوك بالعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً حضره جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك، لمتابعة موقف أعمال التنفيذ والتشطيبات الخاصة بفروع البنوك في العاصمة الإدارية الجديدة. وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أننا كحكومة حريصون على مراجعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، أولا بأول، خاصة في كل من الحي الحكومي، وحي المال والأعمال، ولا سيما البنوك، مشيراً إلى أن هناك توجيهاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الإسراع بتنفيذ وتشطيب أفرع البنوك في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لتكون جاهزة للعمل مع بدء انتقال الحكومة للعمل من هناك. وقال الدكتور مصطفى مدبولي لرؤساء البنوك: هناك بالفعل عدد من البنوك قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ الأعمال المطلوبة، ولذا فيجب أن تكون هناك متابعة مستمرة منكم لجميع مراحل التنفيذ وأعمال التشطيبات؛ حتى يكون المشهد مكتملاً مع الانتقال الحكومي للعاصمة الإدارية.

من جانبهم، أطلع مسؤولو البنوك رئيس الوزراء على مستجدات الأعمال التنفيذية في مقار البنوك بالعاصمة الإدارية، مشيرين إلى أنه سيتم العمل على الإسراع بمعدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة.