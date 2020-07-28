شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 39 يخت سفارى بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بعد استيفاء ضوابط السلامة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سامية سامى، رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، إنه تم خلال هذا الأسبوع تشغيل 39 يخت سفارى بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار لاستئناف العمل بالأنشطة البحرية.

وأضافت «سامى» أن اللجان المتخصصة قامت بمراجعة الضوابط والاشتراطات لـ31 يخت سفارى بالبحر الأحمر شملت (سي فريند، والدبران، وجراند سي سربنت، وسي سربنت، وكونتسا مايا، وميسترال، وسي ولف فيلو، وسي ولف سول، وسي ولف دومنيتور، وني مار، ودولشي فيتا، وفيتا ٢، وجولدن دولفين، وجولدن دولفين ٢، وجولدن دولفين ٣، افروديت، ومارتينا ١، وكورال دريمز، وستار جيت، وسميرة ديسكفري، واميليا ديسكفري، والبرنسيسة بسمة، وسي كينج ماركو، وجى اند بى مارين، وسفن سيز- مارينا الشيراتون القديم، واوكيانوس- مارينا، والموندا- مارينا الشيراتون القديم، وسمسم دايف- مارينا الشيراتون القديم، و٣ ايميلى- مارينا الشيراتون القديم، وسي دراجون- مارينا الشيراتون القديم، وبرو دايفرز كورنر- مارينا سهل حشيش).

كما تم أيضا فحص 8 يخوت سفارى بجنوب سيناء وهي (بلو فورس 2، واوشن دريم، والطويل 1، والطويل 2، وبيلا 1 سقالة وطنية، وبيلا 2 سقالة وطنية، وكارلتون كوين سقاله ترافكوا، وايولس بسقاله وطنية).

وأشارت إلى أنه بعد الموافقة على تشغيل 39 يخت سفارى بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وصل إجمالى عدد اليخوت الحاصلة على الشهادة حتي الآن منذ استئناف السياحة الخارجية في أوائل يوليو الجاري إلى 81 يخت سفارى، منهم 67 يخت بالبحر الأحمر، و14 يخت بجنوب سيناء، مؤكدة على أنه سيتم ايفاد لجان للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات بها بشكل دوري.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع اليخوت التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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