شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر في الشرق الأوسط.. 11 معلومة عن المدينة الصناعية بـ«الروبيكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مدينة «الروبيكي» الصناعية للغزل والنسيج والصناعة الجلدية، وهي أكبر مدينة صناعية في الشرق الوسط.

ويضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى، ٦ مصانع هي مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و٣ مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

قبل سنوات بعيدة، بدأ مشروع نقل مدابغ سور مجرى العيون من منطقة مصر القديمة، إلى مدينة الجلود بمنطقة الروبيكى بمدينة بدر، هو الانتقال الخامس للمدابغ من داخل الكتل السكنية، فقد استقرت منذ عهد المماليك، بالمناطق المحيطة لميدان باب الخلق، قبل أن تنتقل إلى ميدان باب اللوق، فنشأ شارع المدابغ، الذي يعرف حاليا بشارع شريف بمنطقة وسط البلد.

وفي عام 1864، قرر الخديو إسماعيل نقل المدابغ من شارع شريف، إلى مدينة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، في مكانها الحالى، ومع تزايد حركة العمران، قررت الحكومة في عام 1952، نقلها إلى منطقة البساتين، ولكن لم يكتمل انتقال كافة المدابغ، حتى بدأ التفكير الحكومى في الانتقال الخامس إلى منطقة الروبيكى ببدر في عام 1995.

وفي 2017، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، بضرورة إنهاء مشكلة نقل مدابغ سور مجرى العيون في منطقة مصر القديمة إلى مدينة الجلود بمنطقة الروبيكي في مدينة بدر.

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مشروع مدينة دمياط للآثاث، أن الدولة ستتحمل تكاليف إنهاء مشكلات صناعات سور مجرى العيون، موجها حديثه لوزير الصناعة: «أنتوا بقالكم سنتين بتقولوا هتنقلوا مدابغ مجرى العيون والأمر لم يحدث».

«المصري اليوم» ترصد أبرز المعلومات عن «الروبيكي»..

1. جاء الهدف من وراء إنشاء مدينة الروبيكي، إنشاء منظومة متكاملة بأحدث التكنولوجيا العالمية في مجال دباغة الجلود، مع الالتزام بالحفاظ على الشكل العام للمدينة، وتجنب العشوائية في الإنشاء وتقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة عن طبيعة الإنتاج في مجال دباغة الجلود.

2. شكلّت وزارة الصناعة هيكل إداري منبثق من شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، لمتابعة عمليات التشغيل ومدى الالتزام.

3. أُقيمت مدينة الروبيكي مقامة على مساحة 490 فدان.

4. تضم الروبيكي 3 مراحل، بدءً من دباغة الجلود والمنتجات الوسيطة، وحتى الوصول للمنتجات النهائية.

5. بلغ إجمالي الاستثمارات التي ضختها الحكومة في هذا المشروع، 2.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى اعتماد 200 مليون جنيه، ضمن المرحلة العاجلة الأولى لتأهيل محطة الصرف الصناعى بالمدينة.

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6. تم الانتهاء من المرحلة الاولى للمشروع باجمالى 213 وحدة إنتاجية لـ 95 مستثمر على مساحة 176 فدان، وجارى حاليا استكمال الإنشاءات الإضافية بالمرحلة الأولى والتى تشمل 28 مصنع لإنتاج الغراء لـ44 مستثمر بتكلفة تصل إلى حوالى 200 مليون جنيه، كما سيتم استكمال إنشاء وحدات إنتاجية لدباغة الجلود بالمرحلة الثانية للمشروع بإجمالي 87 وحدة بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه.

7. أرفق بالروبيكي 69 فدانًا بالمرحلة الثانية للمشروع، للصناعات المرتبطة بدباغة الجلود.

8. أما المرحلة الثالثة، تُقدر مساحتها بـ 205 أفدنة، ومن المفترض أن يتم حيث يتم ترفيقها وتخصيصها لانشاء مصانع لانتاج المصنوعات الجلدية خاصة.

9. تجري الحكومة حاليًا دراسة تخصيص 800 فدان بجوار مدينة الجلود بالروبيكى، كي يتم نقل ما يقرب من 17 الف و600 ورشة منتجة للمصنوعات الجلدية مقامة بمناطق عشوائية على مستوى الجمهورية منها 13 ألف و400 ورشة بمنطقتى الموسكى وباب الشعرية.

10. تضم مدينة الروبيكي 195 مصنعًا، وتحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا، والمشروع يُحقق معدل إنتاج سنوي يصل إلى 150 مليون قدم2.

11. يضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى، ٦ مصانع هي مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و٣ مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.