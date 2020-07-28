شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يهنئ السيسي بمناسبة عيد الأضحي المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث محمود توفيق «وزير الداخلية»، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى «رئيس جمهورية مصر العربية» بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى.

جاء بها: «بمشــــاعـر يملؤها التوقير والتقدير لعظيم شخصكم ولرشيد قيادتكم أتشرف وهيئة الشرطة أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يُكلِلَ مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد، وأن يُعيد علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية هذه الأيام الكريمة ونفحاتها الروحانية باليمن والخير والبركات»

واضافت التهنئة :«ونحن نستقى من تلك الذكرى العطرة قيم التضحية والعطاء التي رسختها في وجدان الشخصية المصرية تعاليم السماء.. تنطلق مشاعل الأمن مُتسلحةً بقوة الإيمان مزودة بعزم الرجال، لتدمر كل دعاوى الشر والجريمة، وتؤمن لمسيرة الوطن المفدى تاريخه العريق وحاضره السعيد ومستقبله الواعد بالخير الوفير»

وتابعت: «وإننا إذ نجدد العهد على مواصلة العطاء والتضحية والفداء.. لنرجو من المولى جلت قدرته أن يحفظ مصرنا الغالية.. لتبقى دوماً رايتها خفاقة في العلياء حفظكم الله ورعاكم وسدد بالحق كل خطاكم».