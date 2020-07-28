شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة 557 حالة تعدى علي أراضي أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة 557 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن أعمال الموجة الـ 16 لإزالة التعديات المخالفة علي أراضي الدولة وإسترداد حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون .

حيث كشف محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالة ( 371 ) حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 54 ألف و 159 م2 ، وإزالة (186) حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 176 فدان 11 قيراط و 20 سهم بمختلف جهات الولاية وذلك منذ إنطلاق الموجة بنطاق المحافظة.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية علي استمرار تكثيف الحملات المكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة كافة التعديات المخالفة دون استثناءات وتطبيق القانون علي الجميع والتعامل بكل حزم مع كافة التعديات، مشيراً إلى أن الموجة مستمرة حتي 31 يوليو الجاري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 92,482

تعافي 34,838

وفيات 4,652

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