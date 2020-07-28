انطلاق أولى الدورات التدريبية لتطوير المهارات الرقمية بالمنيا

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أولى الدورات التدريبية لتطوير المهارات الرقمية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن بدء تنفيذ أولى دورات التحول الرقمي للعاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، تمهيداً لتأهيل المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإداري لمواكبة التطور والتحول التكنولوجي بمشروع التحول الرقمي للدولة.
من جانبه، تابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، انطلاق أولى دورات التحول الرقمي للعاملين بالجهات الحكومية، بحضور الدكتورة إيمان الشريف، استشاري التدريب وريادة الأعمال بالمحافظة، والأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا، وعدد من المتدربين، وذلك في إطار رفع كفاءة الكوارد البشرية بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالنزاهة والشفافية ويواكب التطور التكنولوجي ويعزز من سهولة حصول المواطن على الخدمات المحلية ومواجهة الفساد.
وقال «أبو زيد»، إن محافظ المنيا، وجه بضرورة تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لانجاح البرنامج التدريبي، مؤكداً على أهمية منظومة التحول الرقمي كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لتنفيذ البرامج التدريبية لجميع العاملين بالقطاع الحكومي بنطاق المحافظة، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخطة الدولة للإصلاح الإداري الشامل على النحو الذي يحقق رضا المواطنين.
بدورها، أوضحت الدكتورة إيمان الشريف، أن التدريب سيشمل جميع العاملين في كافة قطاعات المحافظة، وسيكون التدريب على عدة مراحل، تبدأ بمرحلة أساسيات التحول الرقمي، ويليها المرحلة الثانية والتي تضم مستوي متقدم من المهارات الرقمية المتخصصة، والتي سيتم توظيفها لرفع قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة من مقدمي الخدمات (مديرين وموظفين)، وتزويدهم بجميع المهارات الرقمية المطلوبة لتعزيز آدائهم الوظيفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
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