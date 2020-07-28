شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أولى الدورات التدريبية لتطوير المهارات الرقمية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن بدء تنفيذ أولى دورات التحول الرقمي للعاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، تمهيداً لتأهيل المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإداري لمواكبة التطور والتحول التكنولوجي بمشروع التحول الرقمي للدولة.

من جانبه، تابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، انطلاق أولى دورات التحول الرقمي للعاملين بالجهات الحكومية، بحضور الدكتورة إيمان الشريف، استشاري التدريب وريادة الأعمال بالمحافظة، والأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا، وعدد من المتدربين، وذلك في إطار رفع كفاءة الكوارد البشرية بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالنزاهة والشفافية ويواكب التطور التكنولوجي ويعزز من سهولة حصول المواطن على الخدمات المحلية ومواجهة الفساد.

وقال «أبو زيد»، إن محافظ المنيا، وجه بضرورة تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لانجاح البرنامج التدريبي، مؤكداً على أهمية منظومة التحول الرقمي كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لتنفيذ البرامج التدريبية لجميع العاملين بالقطاع الحكومي بنطاق المحافظة، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخطة الدولة للإصلاح الإداري الشامل على النحو الذي يحقق رضا المواطنين.

بدورها، أوضحت الدكتورة إيمان الشريف، أن التدريب سيشمل جميع العاملين في كافة قطاعات المحافظة، وسيكون التدريب على عدة مراحل، تبدأ بمرحلة أساسيات التحول الرقمي، ويليها المرحلة الثانية والتي تضم مستوي متقدم من المهارات الرقمية المتخصصة، والتي سيتم توظيفها لرفع قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة من مقدمي الخدمات (مديرين وموظفين)، وتزويدهم بجميع المهارات الرقمية المطلوبة لتعزيز آدائهم الوظيفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.