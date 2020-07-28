شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كورنيش بنها وشبرا ووقف الرحلات النيلية بالقناطر في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية منع دخول المواطنين وسيارات الرحلات ووقف الرحلات النيلية على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمنع أي تجمعات على كورنيش النيل في بنها والقناطر الخيرية مشيرا انه تم التنسيق مع الاجهزة الامنيه في القليوبية لاتخاذ إجراءات صارمة حيال المخالفين وتعيين مجموعات من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المدن وخاصة القناطر الخيرية وكورنيش العاصمة بنها وشبرا الخيمة كما تم التنسيق مع وزارة الري على استمرار غلق حدائق القناطر الخيرية والمتنزهات والمتاحف خلال فترة عيد الأضحى المبارك لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين كما تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة، ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة خلال أيام العيد الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,482

تعافي 34,838

وفيات 4,652

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