شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الاسكندرية»: حجز 200 رأس عجول وأغنام وماعز أضاحي (الأسعار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صبحي سلام وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الاسكندرية بالشاطبى أن مزرعة الكلية في منطقة أبيس شرق المدينة تلقت طلبات لحجز 100 عجل بقرى وجاموسى و100 رأس أغنام وماعز كأضحية لعيد الأضحى المبارك .

وأوضح «سلام» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن الكلية لديها وحدتين ذات طابع خاص هما وحدة الاعلاف والتسمين والمجزر مشيرا إلى أن وحدة التسمين بها 200 رأس أبقار وجاموس وأغنام وماعز وتم حجزها بالكامل للعاملين في الجامعة والمجتمع المدنى بالكامل على ان يتم اتاحة ذبحها في مجزر الكلية طوال أيام العيد لمن يرغب بالمجان ودون رسوم.

وأشار إلى أن الأسعار المقررة هذا العام هي 55 جنيه سعر الكيلو القائم لعجول الجاموس و60 جنيها للأبقار فيما تم تحديد سعر الكيلو للأغنام والماعز بـ65 جنيها مشيرا إلى أن أسعار الكلية أعلى من الأسعار الرسمية للدولة وذلك نتيجة فروق نظم التغذية والتسمين فضلا عن كونهم عجول بلدى وليس مستورد .

ولفت إلى أن الحصيلة الاجمالية لايرادات لحوم الاضاحى هذا العام بلغت حوالى 2 مليون جنيه وبلغت تكلفة الأعلاف والتسمين والرعاية حوالى 1.5 مليون جنيه يتبقى 500 ألف جنيه نصيب الدولة كحصة رسمية بواقع 15% من الإيرادات بواقع 300 ألف جنيه يتبقى 200 ألف جنيه هي ارباح المركزة من المشروع .

وقال أن هدف الكلية هو تقديم خدمة للدولة والمجتمع وتنمية موارد وحدة الأعلاف والتسمين خاصة وان أي مشروع تسمين يصبح صافي أرباحه من 20% إلى 25% يخصم منها 15% حصة الدولة فضلا عن الاستفادة من المشروع في تدريب الطلاب عمليا وعمل أبحاث علمية والاستفادة من السماد العضوى للأرض الزراعية للمزرعة .

وأشار إلى وجود وحدة أخرى ذات طابع خاص في المزرعة وهى المجزر نصف الآلي وكان الهدف من إنشائه في عام 1981 تعليمى للطلاب إلى ان تم تحويله إلى مجزر نصف آلى ويعمل بطاقة يومية 150 إلى 200 عجل لافتا إلى ضرورة تحويله إلى مجزر آلى كامل من خلال عمل صيانة شاملة ما يتطلب اعتمادات مالية تقدر بنحو 15 مليون جنيه لشراء ثلاجات تبريد وعمل دورة هيدروليك كاملة فضلا عن إنشاء وحدة معالجة مخلفات الذبح خاصة وأنه منشأ على مساحة 5 أفدنة في ابيس.

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