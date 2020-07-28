شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن عمل 39 جراراً جديد في السكة الحديد: «كله بحسابه.. مفيش هدايا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كامل الوزير، وزير النقل، أن 1.1 تريليون جنيه تكلفة مشروعات النقل خلال عشر سنوات وذلك خلال حضوره افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال كلمة الوزير، وجه السيسي بعمل 39 جراراً جديد في السكة الحديدية قبل إجازة عيد الأضحي، قائلاً: «إيه الوضع ياكامل»، ليرد الوزير «جاهزين ورهن إشارتك ياريس»، ليقاطعه السيسي:«إشارة الناس ياكامل، خلي الناس تستفيد قبل العيد».

ومن جانبه قال وزير النقل: «الناس هيشكروا حضرتك كانوا متسنين الهدية دي»، على الفور قاطعه السيسي قائلاً: «لا مفيش هدية.. كله بالحساب.. مفيش هدايا، قطاع السكة الحديد يرجع كان خردة وغير اقتصادي وخسارة على البلد، والناس متستفدش، الناس تبقي عارفة التكلفة إزاي».