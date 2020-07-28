شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حديث السيسي عنها.. القصة الكاملة لأزمة «عمارة المشاهير» في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلهجةٍ حاسمة، تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، عن ضرورة تعويض سكان عمارة «الشربتلي» في الزمالك، مشددًا: «علينا نعوض الناس فلا ضرر ولا ضرار على أحد، نعيد كل حاجة كما كانت، سواء للعمارة أو لسفارة البحرين، نعمل كل المطلوب».

أحدثت عمارة «الشربتلي» المعروفة باسم «عمارة المشاهير» جدلاً كبيرًا خلال الأيام الماضية، بسبب حدوث «شرخ» فيها، خلال تنفيذ أعمال مترو أنفاق الزمالك، إذ قالت الدكتورة مها الطرابيشى، من سكان عقار مجاور لعمارة الشربتلى بالزمالك، أن التصدع الذي طال العقار، دفع المسؤولين إلى إخلاء العقار المجاور لها، وتابعت:«تم إخلائنا بشكل مفاجئ ونزلنا للشوارع ونحن في حالة فزع رهيب».

وأضافت أن السكان خرجوا بملابسهم فقط، ولا يملكون شئ مطلقًا، وممنوعين من دخول العقار، مناشدة المسؤولين النظر في حالتهم والعمل على حل ما يعيشونه الآن، مؤكدة:«إحنا عايشين نفى كابوس».

وزير النقل يتفقد عمارة الشربتلي بمحطة صفاء حجازي بالزمالك

من جانبه، علق وزير النقل، كامل الوزير، على واقعة عمارة الشربتلي، وقال: «لا نريد أن نطلق أحكامًا ونصف وضع العمارة بالخطير دون نتائج اللجان الهندسية المتخصصة»، متابعًا «نحن نعمل في مناطق سكنية عديدة في 26 يوليو وبولاق أبوالعلا ولم يحدث شيء».

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»: «الشرخ حدث في عمود الركن بالعمارة، وهناك لجنة هندسية مشكلة من جامعة عين شمس متواجدة حاليًا بموقع العمارة وسننفذ نتائجها»، معلقًا «سفارة البحرين لم يحدث لها شيء، هناك فقط تصدع في أرضية الساحة الأمامية للسفارة وميل بالسور، ومن المقرر فك السور وإعادته أقوى مما كان».

وأكد أنه أصر على تشكيل اللجنة الهندسية من جامعة عين شمس، لكي تحمل صفة الحيادية، مردفًا «لا يوجد ميل أو تصدع في عمارة الزمالك كما تردد، ولا يوجد أي خطورة على العمارة».

وزير النقل يتفقد عمارة الشربتلي بمحطة صفاء حجازي بالزمالك

وأردف: «سننفذ مطالب السكان وحال عدم رضائهم عن نتائج لجنة عين شمس لا نمانع من تشكيل لجة أخرى، بل ونرحب بانضمام سكان العمارة إلى اللجنة لو بينهم مهندسين»، مشيرا إلى أن الوزارة دفعت تعويضات لكل أسرة بقيمة 30 ألف جنيه للحصول على سكن بديل لمدة شهر.

وبعد أيّام، تفقد الوزير، محطة صفاء حجازي بالزمالك، بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وقال: «سكان العقار لو لديهم أي طلبات بخصوص التقرير نحن في صف السكان وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التأمين والسلامة، واليوم بدأنا بأجهزة الرصد وهي أول توصية وضعتها اللجنه لرصد حركة العقار وسوف ننفذ ما جاء بالتقرير، وأن ما جاء بالتقرير بأن التربة هربت من أساسات الركن والمجاور لسفارة البحرين ( قاعدة العمود الذي بهذا الركن )، وهو الركن الوحيد المتضرر».

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وأضاف: «توصيات اللجنة الهندسية أشارت إلى أن تنفيذها بالكامل لن يتعدى أسبوعين بسبب فترة إجازة العيد والتي تشهد إلى حد ما نقص في العمالة، ولكن المقاولون العرب وشركة أوراسكوم بما لهم من خبرة وباع كبير في مجال الإنشاءات وسند العقارات ستقوم بالتنفيذ على أكمل وجه وإعادة الأمان للعمارة من الناحية الهندسية، وسيقومو بالصلب والتدعيم خلال أسبوعين خاصة وأنهما يقومان بتنفيذ هذه المرحلة بالتعاون مع شركة فينسي الفرنسية».

وزير النقل يتفقد عمارة الشربتلي بمحطة صفاء حجازي بالزمالك

واختتم كلماته بـ: «نقف جميعا في صف واحد وأن أهالي الزمالك سيسعدون بمترو الأنفاق عندما يبدء تشغيله في الزمالك، وسيفتخرون بأنهم شاركو في هذا المشروع القومي الهام، لافتا إلى أن سكان الزمالك مع استكمال الخط الثالث للمترو سيستطعون الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة بدون ركوب أي مواصلات أخرى».

يُذكر أن عمارة «الشربتلي» عُرفت بـ«عمارة المشاهير»، لأنها عمارة عتيقة، عاش داخلها الفنان الكبير الراحل محمود المليجي، والمخرج الراحل عز الدين ذو الفقار، والفنانة علوية جميل، والفنانة نجاة، وغيرهم من أشهر الفنانين المصريين بالقرن الماضي.