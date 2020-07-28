شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إقرار إجازة عيد الأضحي.. تعرف على الإجازات المتبقية في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مجلس الوزراء، عن إجازة القطاع العام الخاصة بعيد الأضحي المبارك والتي ستبدأ من الخميس المقبل الموافق 30 يوليو حتى الاثنين 3 أغسطس، بينما القطاع الخاص تبدأ من الخميس 30 يوليو، حتى السبت الأول من أغسطس. ووفقاً لموقع رئاسة الجمهورية، فأن الإجازات المتبقية في 2020 الخميس ٢٠ أغسطس الاحتفال برأس السنة الهجرية الثلاثاء ٦ أكتوبر الاحتفال بعيد القوات المسلحة الخميس ٢٩ أكتوبر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وأصدر مجلس الوزراء قرارا بترحيل الإجازات إلى يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، واعتباره إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 92,482

تعافي 34,838

وفيات 4,652

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