شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين منصة إلكترونية للتدريب في جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء الدين رمضان ،نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تدشين منصة الكترونية للتدريب TMS بجامعة الإسكندرية، وذلك لمواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة في مجالات التدريب والتنمية البشرية والتعليم عن بعد.

وأضاف خلال انعقاد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الثلاثاء، إن المنصة تقدم من خلالها العديد من برامج التدريب في مختلف المجالات والعمل على تطوير أداء الموارد البشرية، وتعزيز ثقافة التعلم الذكي من خلال برامج ذكية ومبتكرة وسهلة الاستخدام.

وأحيط المجلس علماً بقرار المجلس الأعلي للجامعات بإستمرار عقد لجان القطاع واللجان المنبثقة عنه باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، كما استعرض الدكتور عبدالعزيز عماره المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لأنشطة المركز وعدد الدورات التي نفذها المركز وأعداد المتدربين وتحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات على الرغم من الظروف الحالية.

واستعرض المجلس الجهود المتواصلة للكليات أثناء تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد خلال فترة الامتحانات.

وأحيط المجلس علماً بقيام وزارة البيئة بدعم الجامعة بـ300 شجرة ليتم تشجير مباني المرحلة الأولى من كليات الجامعة الجديد بأبيس.

وتابع المجلس ما تم تنفيذه من مراحل إعداد دليل متاحف الجامعة وموعد الانتهاء منه.

وناقش المجلس الخطة التنفيذية للمشاركة في مسابقة مقياس الاستدامة للجامعات الخضراء Green metric لعام ٢٠٢٠، ومشاركة الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية.

كما ناقش المجلس عدد من الموضوعات الهامة مثل مشروع البصمة الكربونية ومبادرة فكرتك، والمشاركة في مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الجديدة.

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وقام نائب رئيس الجامعة بإصدار عدد من التكليفات وفقا لأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 من بينها، البعد البيئي ويشمل وضع خطة متكاملة لتحويل الجامعة لجامعة خضراء وبرامج الطاقة الشمسية واللمبات الليد وترشيد المياه وتنظيف الشواطئ وخطة تدوير المخلفات وبرامج الصحة المجتمعية،والبعد المجتمعي ويشمل وضع إطار تطويري للتكنولوجيا النظيفة وتنمية الموارد الذاتية للجامعة، والبعد الاقتصادي ويشمل القوافل (المجتمعية والطبية والأفريقية) وربط الجامعة بالصناعة والزراعة والتدريب التحويل والمبادرات المجتمعية.

ووافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتور عبدالوهاب شلبي الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة بعنوان تتبع جودة صناعة الارز بعد الحصاد في دول حوض المتوسط ،ومشروع البحث المقدم من الدكتورة منى كمال مرعى الأستاذ المتفرغ بكلية طب الأسنان حول استخدام آليات النانو المصنوعة من بلورات الزجاج الحيوي لعلاج الجروح المزمنة في مرضى السكري.