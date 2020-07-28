شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة توصيل إصبع مبتور لمريض في مستشفيات جامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نجح فريق طبي من أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة التجميل بمستشفيات جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب والدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية في إعادة توصيل إصبع مبتور لاحدي مرضي حالات الطوارئ باستخدام الميكروسكوب الجراحى وأشاد رئيس الجامعة باعضاء هيئة التدريس والأطباء بكلية الطب ودورهم في استقبال حالات الطوارئ يوميا خلال الفترة الماضية و تحملهم اعباء تقديم الرعاية الطبية لحالات الطوارئ والحالات الحرجة بالمحافظة خلال جائحة فيروس كورونا

وأكد علي أن الجامعة تسعي دائما إلي توفير أحدث الأجهزة الطبية والعلاجية لتقديم أفضل خدمة طبية للمريض

وأوضح الدكتور محمد مجاهد استاذ و رئيس قسم جراحة التجميل بمستشفيات جامعة المنوفية ان المريض كان يعاني من قطع شبه كامل بأصبع الإبهام باليد اليمنى نتيجة إستخدام آلة حادة أثناء عمله . و بعد مناظرة الحالة و عمل الفحوصات الطبية اللازمة و بإستخدام أحدث التقنيات الحديثة تم توصيل الإصبع بالميكروسكوب الجراحى و التأكد من سريان الدم به و وأشار إلي أن المريض يخضع للمتابعة بقسم جراحة التجميل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,482

تعافي 34,838

وفيات 4,652

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