شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل المنيا الجامعي» تعلن شفاء 75 متعافيًا بـ «كورونا» وتسجيل صفر إصابات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، تعافي 75 مصابًا بفيروس كورونا بمستشفى العزل الجامعي، وتقرر خروجهم، لتصل عدد الحالات الموجودة فعليًا بالمستشفى الآن 22 حالة، منهم 10حالات بالعناية الفائقة، و12 حالة بالأقسام الداخلية، لتحقق مستشفى العزل الجامعي الهدف المنشود لتسجيل صفر حالات إصابات جديدة بالمستشفى.

وأكد رئيس جامعة المنيا، أن ذلك بأتي استمرارًا لما تقوم به الجامعة ومنشأتها وصروحها الطبية، وبما تمتلكه من كوادر طبية لتحقيق تطلعات أبناء الصعيد في تقديم خدمة علاجية لائقة لمواطني محافظة المنيا، واستكمال رؤيتها الشاملة والفعالة في مساندة الدولة المصرية في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

من جانبه أوضح الدكتور نزار رفعت مدير مستشفى القلب والصدر الجامعي «مستشفى العزل»، أن المستشفى عملت بكامل طاقاتها من أطقهما الطبية والتمريضية مع المرضى المصابين، حتى تحولت عيناتهم من الإيجابية إلى السلبية، بعد أن خضعوا للعلاج، وفقًا للبروتوكول المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية، وتقديم كافة الرعاية العلاجية والصحية لهم حتى خروجهم، مشيرًا إلى أن المستشفى تقوم بمتابعة المُتعافين بعد شفائهم ومغادرتهم المستشفى، والتأكيد على تنفيذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، إضافة إلى إتاحة أعمال البحث العلمي في هذا التخصص.