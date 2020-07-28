شكرا لقرائتكم خبر عن مجزر البساتين: غلق عنبر ذبح الخنازير بشكل مؤقت استعدادا للعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى رمضان، مدير عام المجزر الآلى بالبساتين، غلق عنبر 6 الخاص بذبح الخنازير والذي يعمل 4 أيام أسبوعيا، ضمن استعدادات استقبال أضاحى عيد الأضحى.
وأضاف مدير مجزر البساتين لـ"الخليج 365"، أن الفترة الراهنة داخل مجزر البساتين تقتصر على ذبح المواشى والاستعداد لأضاحى العيد فقط وغلق عنبر الخنازير حتى انتهاء فترة العيد، ومن المقرر أن يفتح المجزر بالمجان امام أضاحى المواطنين طوال ايام العيد.
وأوضح رمضان، أن غلق عنبر ذبح الخنازير سيستمر عقب العيد باسبوع على الأقل، مشيرا إلى ان عنبر الخنزير يشهد ذبح 600 خنزير أسبوعيا، مؤكدا أن أزمة أنفلونزا الخنازير فى الأعوام الماضية، أدت إلى تراجع الإقبال على ذبح الخنازير فيما بعد انتهاء الأزمة، وتم الاعتماد على اللحوم المستوردة بشكل كبير.
وقال ، إن طريقة الذبح للخنازير تختلف حيث يقتل بالوخز فى القلب لينزف حتى الموت، كما أنه لا يتم سلخه كباقى المذبوحات، ولكنه يخلى من الشعر فقط كما يتم فى الدواجن، لافتا إلى أن تلك المذبوحات تصل إلى مصانع مقطعات لحوم الخنازير فى الزيتون وشبرا وجميعها تخضع للفحص البيطرى والتأكد من سلامتها للاستهلاك
ولفت إلى أن ذبح الخنزير داخل المجزر له مكان خاص به بعيدا عن العنابر الأخرى ومحاطا بسور يفصله عن المجزر وله باب خارجى خاص به، ولا يوجد أى خلط بين الذبائح الأخرى والخنازير، فهناك عنابر أخرى مخصصة لذبح الضأن والعجول البقرى والجاموسى والجمال.
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