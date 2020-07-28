الداخلية تكشف لغز سرقة ألواح طاقة شمسية من شركة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، ملابسات واقعة سرقة ألواح طاقة شمسية من موقع خاص بإحدى شركات الطاقة الشمسية، وتمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان (من موظف بإحدى شركات الطاقة الشمسية - كائن مقرها بدائرة المركز) باكتشاف مسئولي الشركة فقد (158 لوح طاقة شمسية "مخصصين كقطع غيار") من موقع تابع للشركة يقع بدائرة المركز، واتهامه لأفراد الأمن الإداري التابعين لإحدى شركات الأمن والحراسة المتعاقد معها لحراسة ذلك الموقع.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (مشرف أمن إداري بشركة مقاولات، فرد أمن إداري بشركة الأمن والحراسة المتعاقد معها لحراسة ذلك الموقع، 4 عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مقيمين بقرية بنبان دائرة المركز، مالك مزرعة – له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بالأقصر).

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم عدا مالك المزرعة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، واتفاقهم على ارتكاب الواقعة وفي سبيل تنفيذ مخططهم أعدوا سيارة نقل حيث قاموا بالاستيلاء على الألواح المشار إليها على فترات متباعدة باستخدام السيارة والاحتفاظ بالمسروقات داخل المزرعة ملك المتهم الهارب.

تم بإرشاد المتهمين ضبط (106 لوح، 4 أجهزة كونفنتر "خاصة بتجميع الطاقة الشمسية " لم يبلغ بسرقتها)، وجاري تكثيف الجهود لضبط الهارب وباقي المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.