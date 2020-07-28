قطعوا جثته وألقوها في المياه.. الأمن يكشف تفاصيل مقتل مقاول في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، ملابسات واقعة العثور على سيارة ملاك بأحد المجاري المائية والعثور على جثة قائدها، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، تم ضبط اثنين منهم.

تبلغ لمركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا بانقلاب سيارة ملاكي بأحد المجاري المائية بدائرة المركز قيادة أحد الأشخاص (مقاول، مُقيم بدائرة المركز) واستخراج السيارة وتمكنت قوات الانقاذ النهري من العثور على أجزاء من جثة أدمية خاصة بقائد السيارة بالمجرى المائي المُشار إليه.

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توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، ومُقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط (شخصين من المتهمين) وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين نظراً لوجود خلافات مالية بين المجني عليه وأحدهم، وفي سبيل تنفيذ مخططهم قاموا برصد تحركات المجني عليه وقاموا باستيقافه بالسيارة قيادته واقتياده داخل إحدى المناطق النائية وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء ثم قاموا بتقطيع جثته إلى أجزاء وتخلصوا منها وسيارته بإلقائها بالمجرى المائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين