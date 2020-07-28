مباحث القاهرة تداهم وكرا لتصنيع الاستروكس بمنطقة السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على عاطل حول مسكنه لوكر لتصنيع وإنتاج مخدر الاستروكس بدائرة قسم شرطة السلام.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام "عاطل"، مقيم بدائرة القسم؛ بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال تصنيع وتجهيز مادة الاستروكس المخدر بقصد الاتجار، ويتخذ من الشقة سكنه مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه، وعُثر بحوزته كمية كيلو من مخدر الاستروكس، كمية من الكيتامين المخدر وزنت (100 جرام)، 3 زجاجات بداخلهم مادة الأسيتون، ميزان حساس، مبلغ مالي، سلاح أبيض "سكين"،.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدر وترويجها على عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.