بـ "خامات مجهولة المصدر ".. ضبط مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية والمطهرات بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت مباحث القاهرة، صاحب مصنع غير مرخص في مدينة بدر؛ لإنتاج المنظفات الصناعية والمطهرات مستخدماً خامات مجهولة المصدر. وكانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط المدير المسئول عن مصنع للمنظفات الصناعية كائن بدائرة قسم شرطة بدر، لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستغلاله في تصنيع المنظفات الصناعية والمطهرات مُستخدماً خامات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على (كميات كبيرة من المطهرات والكحول والمواد الكيميائية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها - (6) ميزان حساس - عدد (13000) كرتونة وزجاجة فارغة - خلاط كهربائي سعة (300) لتر). وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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