محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين القبض على أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة مسكن بمنطقة بالقاهرة. وردت معلومات سرية لضباط مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بتواجد أحد الأشخاص بأحد محال الحدادة بمنطقة عرب المعادي دائرة القسم وبحوزته خزينة حديدية وطلب فتحها لفقده المفاتيح الخاصة بها. وبالانتقال والفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي واصل بلدته المنيا - سبق اتهامه في 10 قضايا أخرهم قضية سرقة مسكن) وذلك حال استقلاله تروسيكل بدون لوحات معدنية "ملكه" محمل عليه خزينة بداخلها (مبالغ مالية). Advertisements وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترق بسرقتها من داخل شقة كائنة بدائرة القسم بأسلوب"التسلق"، وكذلك سرقة (2) شاشة عرض - جهاز "لاب توب – (3) هاتف محمول - (7) ساعات يد ماركات مختلفة - (2) ريسيفر - (3) جهاز طبى - كيسة كمبيوتر). وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها داخل مسكنه، وأمكن التوصل إلى مالك الشقة وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وأقر بعدم علمه بالواقعة لكونه بإجازة خارج القاهرة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 11 جريمة.. "خزينة مغلقة" وراء سقوط لص الشقق السكنية في البساتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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