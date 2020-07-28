خلال يوم.. تنفيذ 49 ألف حكم قضائي وضبط 31 قطعة سلاح ناري بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأثمرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط "31 قطعة سلاح ناري، 103 قضايا مخدرات وتنفيذ 49720 حكم قضائيس متنوع". حُررت المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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