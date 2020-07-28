تعمل وَفق أحدث النظم.. مدير "الخدمة الوطنية": مجمع الروبيكي يضم 7 مصانع جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال اللواء مصطفى أمين، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مستعرضًا عدد المصانع التي يضمها مشروع المدينة الصناعية بالروبيكي، في كلمته خلال افتتاح المدينة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المجمع الصناعي الجديد بالروبيكي في مرحلته الأولى يضم 7 مصانع.

وأضاف أمين: المصانع هي؛ مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، ومصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال؛ لتعمل وَفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

وأشار مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى أن صناعة الغزل والنسيج والملبوسات من الصناعات الاستراتيجية القادرة على تحقيق النمو المستدام؛ حيث يتزايد الطلب على منتجاتها بالتزامن مع الزيادة السكانية.

حضر الافتتاح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، فضلًا عن حضور عدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين ولفيف من القيادات العسكرية والشرطية والإعلاميين.