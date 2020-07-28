"لا ضرر ولا ضرار".. السيسي يوجه بحل مشكلة عمارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل مشكلة عمارة الزمالك التي تضررت نتيجة أعمال مترو الأنفاق، قائلا: "نطلع التقرير ونعوض الناس وكل اللى هما عاوزينه ولا ضرر ولا ضرار".
وعلق الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل: "طلع التقرير الفني وبنعمل إجراءات تأمين العمارة حقن من داخل النفق وداخل العمارة وقابلت سفير البحرين وتجولت معه بنفسى في مبنى السفارة".
وأضاف الرئيس السيسي: "نصلح كل الضرر اللى حصل في سفارة البحرين والعمارة ونرجعه زى ما كان".
يذكر أنه تم إخلاء عمارة الشربتلي أحد أشهر عمارات منطقة الزمالك بعد حدوث تصدع نتيجة لأعمال حفر مترو الأنفاق وتعرضت سفارة البحرين بالزمالك لأضرار وتصدعات واتخذت وزارة النقل مجموعة من الإجراءات لمعالجة هذه الأضرار.
وتفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، موقع عمارة الشربتلي بالزمالك، المتضرر من هروب التربة أسفل القاعدة الخرسانية نتيجة مرور ماكينة حفر المترو في مسارها.
وطمأن وزير النقل سكان العقار، وقال إن الحكومة في صف السكان، وأنها في خدمة أهالي الزمالك وأي مواطن مصري، وستقوم بكل الإجراءات الخاصة بتدعيم العمارة وتحقيق صالح سكان العمارة في أي طلبات خاصة بهم.
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