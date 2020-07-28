أخبار مصر | القباج توجه فريق التدخل السريع بتقديم أوجه الدعم لأسرة التوأم الملتصق من الرأس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر القباج توجه فريق التدخل السريع بتقديم أوجه الدعم لأسرة التوأم الملتصق من الرأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، فريق التدخل السريع لفحص الفيديو الذي تم رصده عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التوأم (منة - مي) الملتصق من الرأس وإحتياجهن للمساعدات.

وعلي الفور توجه أعضاء فريق التدخل السريع بالبحيرة لمكان تواجد الأسرة وأجرى دراسة حالة لهم وتبين الآتي:-

- الأسرة تتكون من الأب إسلام.ص.ر، ويبلغ من العمر 40 عامًا ويعمل سائقًا وتبلغ الزوجة 35 عامًا وهي ربة منزل.

- الطفلتان التوأم الملتصقتان يبلغن من العمر 5 سنوات، ومنذ ولادتهن ملتصقتين من الرأس وكانت حالتهن الصحية متدهورة، وتم حجزهن بمستشفى الدمرداش بالقاهرة لمدة عام ونصف في العناية المركزة.

- تم سابقا محاولات لسفرهن للخارج للعلاج بمساعدة وزارة الصحة بالسعودية، لمدة عام، وتم إجراء جلسات تخاطب وعلاج طبيعي وترفيه لهن.

- خلال هذا العام؛ تم عرض أكثر من مقترح لفصلهن، ولكن في النهاية تعذر الفصل بسبب ترابط الشرايين والأوردة في المخ والحالة لديها التصاق في الرأس من الجنب والظهر.

وبعد الدراسة وجهت وزيرة التضامن فريق التدخل السريع المركزى بإتخاذ الآتي:-

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- التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بالبحيرة لصرف مساعدات عينية ونقدية للأسرة.

- إخضاع التوأم الملتصق للكشف الطبي لإدارجهن ببرنامج الدعم النقدى المشروط "كرامة" واستصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهن كونهن من ذوي الإعاقة.

- التنسيق مع مؤسسة التكافل بالبحيرة لصرف مساعدة مالية لمدة 6 شهور.

-التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء؛ لإخضاع التوأم الملتصق لفحص طبي شامل من خلال عرضهم على الأطباء المختصين لتحديد حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم وتوفيره على نفقة الدولة.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة.