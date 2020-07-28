أخبار مصر | اليوم.. حصر أسماء أوائل الشهادة الثانوية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. حصر أسماء أوائل الشهادة الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة: إنه سيتم حصر أسماء الأوائل على مستوى الكنترولات اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع المواد أمس الاثنين.

وأكد أن حصر الأوائل، سيتم على مستوى كل كنترول، ليتم بعد ذلك تجميعه على مستوى الجمهورية.

وتفقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أمس، لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات لمادة علم النفس بمدرسة الشهيد مصطفى لطفى التجارية بنات قطاع القاهرة (د) بغرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول.

وقال نائب الوزير، إن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات.

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وأكد حجازي، أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه مازال العمل جاري لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.

كما تفقد غرف الكنترول؛ حيث تم التأكد من القيام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة العاملين والمصححين وتواجدهم بمسافة آمنة، والتأكد من تعقيم الكنترول قبل وبعد أعمال التصحيح باستمرار.

وشدد نائب الوزير على مراعاة الدقة في أعمال التقدير من خلال الالتزام بنماذج الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب، مشيرًا إلى أن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.

ويضم قطاع القاهرة (د) (مقدري درجات) بمحافظة القليوبية أوراق طلاب محافظات القليوبية، ومحافظة الإسماعيلية، وبعض إدارات القاهرة (المطرية ـ مدينة السلام ـ المرج ـ عين شمس)، بإجمالي عدد 69444 طالب.

شارك في الجولة ياسر حسين مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحانات، طه عجلان وكيل أول الوزارة مدير مديرية القليوبية، وعبد النبى سعد طه رئيس لجنة النظام والمراقبة لقطاع القاهرة (د)، وأسامة بدر وكيل لجنة النظام والمراقبة لقطاع القاهرة (د).

وقد وجه الدكتور رضا حجازى رئيس عام الامتحان ونائب الوزير لشئون المعلمين بسرعة الانتهاء من بحث تطابق الإجابات فى بعض المواد باللجان التابعة للكنترول طبقًا لما ورد لغرفة العمليات المركزية ورؤساء اللجان، وسرعة الانتهاء من تطبيق قواعد الرأفة وفق معايير المراجعة النهائية.